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14:20 24.10.2021

США призвали КНДР прекратить ракетные пуски и возобновить диалог

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США призвали КНДР прекратить ракетные пуски и возобновить диалог

Спецпосланник США по КНДР Сунг Ким призвал в воскресенье Пхеньян прекратить испытания ракет, сообщает Associated Press.

"Мы призываем КНДР прекратить эти провокации и другие действия, которые дестабилизируют обстановку. Вместо этого следует начать диалог", - сказал он после переговоров с официальными лицами Сеуле.

Дипломат напомнил, что США готовы к такому диалогу с КНДР, причём без предварительных условий.

КНДР в последние месяцы активизировала испытания баллистических ракет, что вызывало тревогу у многих стран.

Теги: #сша #китай #ракеты
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