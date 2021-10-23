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07:09 23.10.2021

Первый тестовый полёт к Луне в рамках американской программы "Артемида" намечен на февраль 2022 года - NASA

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Первый тестовый полёт к Луне в рамках американской программы "Артемида" намечен на февраль 2022 года - NASA

Первый непилотируемый испытательный полёт ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion к орбите Луны в рамках программы "Артемида" запланирован на февраль 2022 года, сообщил в ходе телеконференции, посвящённой миссии "Артемида-1", ее руководитель, представитель NASA Майк Сарафин.

"Что касается пускового окна (миссии "Артемида-1" - "ИФ"), мы планируем окно длительностью около 15 дней в феврале. В случае запуска ракеты в первой половине этого периода, миссия будет считаться так называемой длительной миссией. Она продлится около шести недель, в течение которых корабль проведёт больше времени на ретроградной орбите, чтобы подготовиться к последующим снижению и приводнению", - сказал Сарафин.

"В случае запуска ракеты во второй половине отведенного периода, миссия будет считаться короткой и продлится четыре недели. Мы точно знаем длительность каждого варианта миссии. Её формат зависит от дня запуска и целей, которые мы перед собой ставим", - добавил он.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель SLS и космический корабль Orion были успешно соединены в здании вертикальной сборки в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

По плану NASA, перед транспортировкой SLS и Orion на стартовую площадку будут проведены тесты составных частей и наземных систем для последнего, предполётного испытания в начале 2022 года.

В рамках испытания команда специалистов испытает систему заправки топливных баков ракетным топливом и проведёт репетицию финального отсчёта перед запуском ракеты. Если тест завершится успехом, NASA вернёт ракету и корабль в здание вертикальной сборки для окончательных проверок, после которых будет определена точная дата запуска.

План программы "Артемида" был обнародован в сентябре 2020 года. Главная задача программы - безопасное возвращение, спустя 55 лет, человека на лунную поверхность в 2024 году, а также строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

Теги: #сша #программа #полет #луна
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