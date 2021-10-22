События

19:38 22.10.2021

Украине надо увеличить вакцинацию до 350-400 тыс. в сутки для предотвращения роста умерших сверх 1 тыс. в сутки – секретарь СНБО

1 мин читать
Украине надо увеличить вакцинацию до 350-400 тыс. в сутки для предотвращения роста умерших сверх 1 тыс. в сутки – секретарь СНБО

В Украине необходимо вакцинировать от коронавирусной инфекции 350-400 тысяч человек ежесуточно, иначе страна столкнется с очень большим ростом заболеваемости, отмечает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Сегодня более, чем достаточно вакцин. Вакцины есть какие угодно. И сегодня, если наша страна не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных за сутки, то у нас будет очень и очень большая проблема", - заявил Данилов на брифинге по итогу заседания СНБО в пятницу.

Он подчеркнул, что Украина только начинает входить в пик эпидемии Covid-19.

"Большая проблема существует, когда люди, не вакцинируясь, попадают в больницы. Сегодня мы имеем с вами рекорд по людям, которые умерли от Covid-19. Это очень страшная ситуация. Я могу сказать то, что вам не понравится, но количество людей, которые будут погибать от болезни, может превысить за сутки 1000 человек. Те люди, которые сегодня попадают на кладбища от COVID-19 – это люди, которые не прошли вакцинирования. Это 99,9% людей, которые не провакцинировались", - сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, в настоящее время в Украине делается все возможное, чтобы вакцинация проходила, а также достаточно всех необходимых лекарств.

Теги: #снбо #вакцинация #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:58 22.10.2021
В США "бустерную дозу" вакцины от COVID-19 получают чаще, чем первый компонент препарата - данные

В США "бустерную дозу" вакцины от COVID-19 получают чаще, чем первый компонент препарата - данные

19:53 22.10.2021
Населению, ТКЭ и ряду других потребителей поставки газа будут обеспечены до конца отопительного сезона без права отключения – секретарь СНБО

Населению, ТКЭ и ряду других потребителей поставки газа будут обеспечены до конца отопительного сезона без права отключения – секретарь СНБО

13:16 22.10.2021
В Раде на следующей неделе заработают два пункта вакцинации

В Раде на следующей неделе заработают два пункта вакцинации

13:04 22.10.2021
Заседание СНБО состоится в пятницу в 16:30

Заседание СНБО состоится в пятницу в 16:30

12:28 22.10.2021
Ляшко: при 70% вакцинации населения Украина сможет отменить карантинные ограничения

Ляшко: при 70% вакцинации населения Украина сможет отменить карантинные ограничения

11:50 22.10.2021
Украинцы в реанимации признаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19 и называют тех, кто их выдал – Ляшко

Украинцы в реанимации признаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19 и называют тех, кто их выдал – Ляшко

11:18 22.10.2021
"Укрзализныця" открывает центры вакцинации в Ривне, Хмельницком и Ужгороде

"Укрзализныця" открывает центры вакцинации в Ривне, Хмельницком и Ужгороде

11:11 22.10.2021
Принятие постановления о прохождении в Раду с ковид-сертификатом противоречит законодательству - Разумков

Принятие постановления о прохождении в Раду с ковид-сертификатом противоречит законодательству - Разумков

11:07 22.10.2021
Ученые оценили вклад погоды в распространение COVID-19

Ученые оценили вклад погоды в распространение COVID-19

09:38 22.10.2021
Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 87% учителей, полностью вакцинировано 60% - Шкарлет

Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 87% учителей, полностью вакцинировано 60% - Шкарлет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Населению, ТКЭ и ряду других потребителей поставки газа будут обеспечены до конца отопительного сезона без права отключения – секретарь СНБО

В Минобразовании принято решение о переводе большинства вузов 25 октября на каникулы - Данилов

На Донбассе после 11:00 было 6 обстрелов со стороны российских наемников, ранен еще один военный

Зеленский определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае отставки Тарана

Новым главой Верховного суда избран секретарь Большой палаты Всеволод Князев

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский утвердил Концепцию реформирования Госспецсвязи

В Минобразовании принято решение о переводе большинства вузов 25 октября на каникулы - Данилов

Брюссель не будет финансировать установку заградительных сооружений на внешних границах ЕС

Запрос нардепа Неклюдова к президенту на введение санкций против корпорации "Рошен" поддержали 153 парламентария

На Донбассе после 11:00 было 6 обстрелов со стороны российских наемников, ранен еще один военный

Судно HAKSA врезалось в причал в морпорту "Черноморск"

В киевском КП "Плесо" проходят обыски по делу о причинении ущерба окружающей среде

Меркель завершила свой последний саммит ЕС в качестве канцлера ФРГ

Зеленский определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае отставки Тарана

Аваков заразился коронавирусом, чувствует себя нормально

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА