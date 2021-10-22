Украине надо увеличить вакцинацию до 350-400 тыс. в сутки для предотвращения роста умерших сверх 1 тыс. в сутки – секретарь СНБО

В Украине необходимо вакцинировать от коронавирусной инфекции 350-400 тысяч человек ежесуточно, иначе страна столкнется с очень большим ростом заболеваемости, отмечает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Сегодня более, чем достаточно вакцин. Вакцины есть какие угодно. И сегодня, если наша страна не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных за сутки, то у нас будет очень и очень большая проблема", - заявил Данилов на брифинге по итогу заседания СНБО в пятницу.

Он подчеркнул, что Украина только начинает входить в пик эпидемии Covid-19.

"Большая проблема существует, когда люди, не вакцинируясь, попадают в больницы. Сегодня мы имеем с вами рекорд по людям, которые умерли от Covid-19. Это очень страшная ситуация. Я могу сказать то, что вам не понравится, но количество людей, которые будут погибать от болезни, может превысить за сутки 1000 человек. Те люди, которые сегодня попадают на кладбища от COVID-19 – это люди, которые не прошли вакцинирования. Это 99,9% людей, которые не провакцинировались", - сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, в настоящее время в Украине делается все возможное, чтобы вакцинация проходила, а также достаточно всех необходимых лекарств.