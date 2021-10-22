В киевском КП "Плесо" проходят обыски по делу о причинении ущерба окружающей среде

Национальная полиция Украины проводит в КП "Плесо" обыски с применением ограниченных мер к сотрудникам предприятия, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Следственные действия связаны с фактом загрязнения неизвестными лицами водоема оз. Опечень-5 в 2019 году. В то время во исполнение предписания Госэкоинспекции КП "Плесо", согласно своим полномочиям, обратился в Киевскую аварийно-спасательную службу, которая ликвидировала последствия указанного загрязнения. Отметим, что виновные в совершении этого правонарушения до сих пор не были найдены", - указывается в сообщении.

Обыски проводятся по обвинению КП "Плесо" в причинении ущерба окружающей среде и нарушении законодательства об охране водных ресурсов, учитывая то, что КП "Плесо" является балансодержателем указанного водоема.