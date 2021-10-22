Меркель завершила свой последний саммит ЕС в качестве канцлера ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу завершила свое участие в последнем саммите ЕС в качестве канцлера Германии.

"Это, вероятно, мой последний Европейский Совет, поэтому благодарю вас за сотрудничество днем и ночью", - сказала она, обращаясь к журналистам на итоговой пресс-конференции.

Меркель за время своего 16-летнего канцлерства участвовала в общей сложности в 107 саммитах.

На вопрос о том, готова ли она будет принять участие в качестве посредника в переговорах в будущем в случае, если ЕС начнет распадаться, она не стала.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября, по итогам будет сформировано новое правительство. Меркель свою кандидатуру на выборах не выдвигала.