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16:49 22.10.2021

В Запорожье представили первую "воздушную скорую"

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В Запорожье представили первую "воздушную скорую"

Построенный в Запорожье санитарный вертолет Ми-2МСБ-1, предназначенный для аэромедицинской эвакуации тяжелобольных людей, презентован на территории областной клинической больницы в пятницу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", вертолет станет первой "воздушной скорой помощью" в Запорожской области.

Представителям областной власти, медикам, журналистам был продемонстрирован процесс сопровождения пострадавших автомобилями "скорой помощи" до т.н. "воздушной реанимации", а также их транспортировка на санитарном вертолете.

По словам главы АО "Мотор-Сич" Вячеслава Богуслаева, детали вертолета на 85% изготовлены в Украине. Вертолет оснащен реанимационным оборудованием, поворотной платформой для транспортировки носилок с пострадавшим.

Богуслаев отметил, что запорожский санитарный вертолет с медицинским оборудованием стоит два раза дешевле, чем его европейские аналоги.

Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух отметил, что в регионе разработана программа функционирования санитарной авиации, и появление санитарного вертолета является важным шагом в ее реализации. "Ко Дню независимости мы создали тут (на базе Запорожской областной клинической больницы - ИФ) медицинский хаб юго-востока Украины. Как его составляющая, создана вертолетная площадка, теперь готов вертолет. Вся техническая сторона выполнена. Без сомнения, будет отработана региональная программа - финансирование этой истории", - подчеркнул он.

По словам медиков Запорожской областной клинической больницы, сейчас в Запорожье проводится подготовка медицинских бригад для санавиации.

Согласно программе местной санавиации, вертолетная бригада будет круглосуточно дежурить на аэродроме предприятия "Мотор-Сич" и при первой необходимости в течение трех минут прибудет в областную больницу, откуда вместе с медиками вылетит в любой район города и области, где потребуется оперативная помощь тяжелобольным людям.

Теги: #санавиация #запорожье
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