В Полтаве открыли областную филармонию, отреставрированную в рамках "Большого строительства"

В Полтаве состоялось официальное открытие областной филармонии, которую реставрировали по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

"В 2016 году фактически остановилась реставрация здания. Артисты более 10 лет скитались по городу и арендовали помещения для репетиций и выступлений. Никто не знал, сколько бы это продолжалось еще, пока филармония не попала в программу Президента Владимира Зеленского «Большая стройка", - цитируется глава области Олег Синегубов в сообщении на сайте Полтавской облгосадминистрации.

Объект неоднократно пытались достроить, однако работы удалось завершить после того, как он был добавлен в программу "Большое строительство" около двух лет назад.

Как отметил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, реставрация была проведена за один год.

Филармония, располагающаяся в здании бывшей хоральной синагоги, стала первым за семь лет памятником архитектуры местного значения, который восстановили в Полтаве. На реставрацию были направлены около 94 млн грн.

По словам Синегубова, восстановленное ​​здание станет второй областной сценической площадкой после театра имени Гоголя.

В здании утеплили фасад, заменили окна и двери, отремонтировали крыльца и установили пандусы, обновили зрительный зал, балкон, фойе, танцевальные и хоровые залы, системы вентиляции и электроснабжения, установили аппаратуру на 25 млн грн, облагородили окружающую территорию. Новый зал филармонии рассчитан на 320 мест, а сам объект соответствует требованиям доступности.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большого строительства" стартовала программа "Большая реставрация", которая имеет целью восстановление объектов культурного и исторического наследия Украины.