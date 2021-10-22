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14:47 22.10.2021

В НАТО согласовали первую стратегию Альянса по использованию искусственного интеллекта - Столтенберг

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В НАТО согласовали первую стратегию Альянса по использованию искусственного интеллекта - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу сообщил, что Альянс разработал свою первую стратегию по использованию искусственного интеллекта.

"Союзники согласовали первую стратегию по искусственному интеллекту. Она установит стандарты по ответственному использованию искусственного интеллекта в соответствии с международными законами", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в пятницу.

По словам генсека, новая стратегия обрисует, как в НАТО будут защищать эту технологию и устранять угрозы, которые могут появиться из-за использования ИИ противниками Североатлантического альянса.

Теги: #ии #нато
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