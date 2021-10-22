Верховный суд признал недействительными результаты аукциона по продаже имущества "Блиц-Информа"

Верховный Суд удовлетворил кассации государственного Укрэксимбанка (Киев) как главного кредитора, а также двух других компаний-истцов по делу о признании недействительными результатов аукциона по продаже имущества ЧАО "Блиц-Информ", сообщила пресс-служба финучреждения.

Согласно сообщению, суд отменил решения судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

"Банк добился отмены неправомерных решений в судебном споре вокруг продажи высоколиквидного залогового имущества по заниженной цене. Ожидаем, что в ходе дальнейших судебных разбирательств будут должным образом исследованы все обстоятельства дела и приняты законные и обоснованные решения. Принципиальная позиция банка - максимально полное погашение задолженности в пользу государства как единственного акционера", - цитирует члена правления Укрэксимбанка Дмитрия Каплюка пресс-служба финучреждения.

Согласно сообщению, общая задолженность "Блиц-Информа" перед Укрэксимбанком составила 1,7 млрд грн с залогом в виде большого пула недвижимости, земельных участков и полиграфического оборудования. Так как условия торгов не были согласованы Укрэксимбанком, он обратился в суд с требованием признания их результатов недействительными.

Как сообщалось, Киевский хозсуд 19 июня 2019 года получил ходатайство главы комитета кредиторов ООО "Перевага-Финанс" и прекратил процедуру распоряжения имуществом и хоздеятельность ЧАО "Блиц-информ", признал его банкротом и открыл ликвидационную процедуру, назначив ликвидатором Максима Куличенко.

Согласно данным судебного реестра, среди крупнейших кредиторов предприятия, обязательства перед которыми обеспечены залогом, - Укрэксимбанк (1,748 млрд грн), ІKB Deutsche Industriebank (301,4 млн грн) и немецкая Koenig&Bauer AG (563,3 млн грн).

Также сообщалось, что в ноябре 2019 года ООО "Палп Мил Принт" (Бровары Киевской обл.) стало победителем аукциона по продаже имущества ЧАО "Блиц Информ" (Киев) на торгах Украинской межрегиональной специализированной товарной биржи, предложив за него 49,589 млн грн при стартовой цене 495,886 млн грн.

Конечным бенефициаром "Палп Мил Принт" (на 80%) выступает бизнесмен Владимир Крупчак, гражданин Кипра, конечный бенефициар компании Pulp Mill Holding GmbH (Австрия), владельца Киевского картонно-бумажного комбината (Обухов Киевской обл.).

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (252,35 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.