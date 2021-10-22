Болгария перестанет заселять туристов в отели без сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов

Власти Болгарии с 24 октября ужесточают антикоронавирусные ограничения в стране из-за роста числа заболевших: теперь для посещения большинства общественных мест, а также заселения в гостиницы туристам понадобится "зеленый сертификат" о прививке, либо ПЦР-тест, пишет газета Сapital.

"С 24 октября в общественных местах Болгарии начнут требовать так называемые "зеленые сертификаты" - справка на болгарском или английском языке, свидетельствующая о прохождении полного курса вакцинации от covid препаратом, одобренным в стране. В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном коронавирусе, действительная в течение полугода, либо отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа, либо экспресс-тест на антиген, сделанные в течение последних 48 часов", - пишет издание.

Как отмечает портал, медицинские документы не нужно предъявлять лицам младше 18 лет. Кроме того, власти Болгарии подробно прописали, в какие заведения не будут пускать без "зеленого сертификата", среди них - магазины площадью более 300 кв. метров, торговые центры, рестораны, бары, спа-центры, концертные залы, театры, музеи и галереи, гостиницы и другое.

Правило предоставления "зеленых сертификатов" касается и сотрудников этих заведений. Также без медицинских документов на работу не пустят в больницы, детские дома и дома престарелых.

Не нужно будет показывать сертификаты, справки или тесты при посещении продуктовых магазинов, аптек, банков, госучреждений и при пользовании общественном транспортом.

Что касается российских туристов, то Болгария признает российскую вакцину "Спутник V", поэтому туристы с сертификатом вакцинации этим препаратом могут свободно посещать страну.