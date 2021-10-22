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12:40 22.10.2021

Заседание СНБО состоится в пятницу вечером - источник

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Заседание СНБО состоится в пятницу вечером - источник

Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины состоится в пятницу вечером, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Офисе президента Украины.

Отвечая на вопрос агентства, действительно ли планируется проведение очередного заседания в пятницу, 22 октября, собеседник ответил: "Будет".

По данным СМИ, тематика заседания СНБО, среди прочего, включает энергетические вопросы. Предварительно, начало запланировано на 16:00.

Теги: #снбо #заседание
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