Украина ожидает четкой позиции Германии в связи с тем, что РФ использует газ как оружие - Кулеба

Заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия готова начать поставки газа по "Северному потоку 2" на следующий день после получения разрешения от немецкого регулятора, - это шантаж, и Украина ожидает четкой позиции Германии в связи с тем, что РФ использует газ как оружие, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это шантаж, это использование газа как оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по поводу "Северного потока 2" указано следующее: если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, то Германия начнет предпринимать меры в ответ. Это уже происходит, и мы, безусловно, ожидаем четкой позиции Германии по этому поводу", - сказал Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николае Попеску.

Министр отметил, что относительно сертификации и запуска "Северного потока 2" позиция Украины остается неизменной.

"Вы знаете, что "Нафтогаз" и Оператор газотранспортной системы обратились с запросом к немецкой стороне приобщиться к процессу сертификации. Мы ожидаем позитивного решения. Безусловно, мы слышали заверения из ЕС о том, что к "Северному потоку 2" будет применен третий энергетический момент. Все эти элементы должны отправить Росси четкий сигнал - что российский шантаж газом не просто является недопустимым, а всегда будет получать достойный отпор объединенной Европы", - подчеркнул Кулеба.