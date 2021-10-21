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21:15 21.10.2021

Постановление о прохождении в Раду по ковид-сертификату парламент рассмотрит на следующей пленарной неделе - Корниенко

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Постановление о прохождении в Раду по ковид-сертификату парламент рассмотрит на следующей пленарной неделе - Корниенко

Постановление,  согласно которому в Верховную Раду будут пропускать по ковид-сертификату, парламент рассмотрит на следующей пленарной неделе (2-5 ноября - ИФ), прогнозирует первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"Мы это постановление вряд ли  проголосуем (завтра- ИФ)... Скорее всего, мы проголосуем его на следующей пленарной неделе. Сделаем это в среду- четверг", - сказал Корниенко журналистам в четверг в Киеве.

Теги: #вход #сертификат #рада
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