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20:55 21.10.2021

Среди госпитализированных с COVID-19 около 98% украинцев являются невакцинированными - Ляшко

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Среди госпитализированных с COVID-19 около 98% украинцев являются невакцинированными - Ляшко

Около 98% граждан Украины, госпитализированных с коронавирусной болезнью COVID-19, являются невакцинированными, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"У меня ответ один и четкий: не нужно ждать, когда какой-то регион перейдет в красный уровень эпидемической небезопасности. Сегодня есть возможность сделать так, чтобы он туда не попал: нужно встать с дивана, прийти в пункт вакцинации и вакцинироваться. Почему это важно? Поскольку при переводе в красный уровень эпидемической небезопасности есть три критерия, касающихся госпитализации. Уровень госпитализации, процент госпитализированных, а также занятость койко-мест с кислородом. Что показывает сегодня статистика? Что среди госпитализированных 95-98% - невакцинированных", - сказал Ляшко в комментарии журналистам в четверг на презентации книги народного депутата Юлии Гришиной "Знания, которые меняют мир".

Поэтому, со слов министра, повлиять на эту ситуацию на сегодняшний день можно следующим образом: "вакцинируемся - предотвращаем госпитализации, не допускаем красного уровня эпидемической небезопасности: работают школы, детские садики, бизнес, экономика, поднимаем уровень экономики, инвестируем в систему здравоохранения".

Отвечая на вопрос о причинах низкого уровня вакцинации в стране, Ляшко отметил, что при этом следует обращать внимания на динамику вакцинации.

"Сейчас мы видим рост количества вакцинированных. Три дня подряд - суточный рекорд, и вчера приятный рекорд: 251 тысяча за сутки сделана. Мы вышли на тот уровень, на который европейские страны выходят за четыре-пять месяцев. Если посмотреть, когда у нас появился доступ к вакцине, а это июль, то мы наверстали те же самые европейские темпы. Главное - чтобы они не спали", - пояснил министр.

Теги: #вакцинация #коронавирус
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