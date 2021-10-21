Камбоджа открылась для иностранных туристов, привитых любой вакциной от коронавируса

Минздрав Камбоджи разрешил въезд в страну иностранным туристам, привитым любой из существующих в настоящее время вакцин от коронавируса, сообщает газета Khmer Times.

"Власти Камбоджи продвигают политику "недискриминации" вакцин, поэтому разрешили въезд иностранным путешественникам с прививкой любым препаратом от ковида - будь то вакцина, одобренная Всемирной организацией здравоохранения или признанная только в конкретном государстве", - пишет издание.

По прибытии в страну туристы должны пройти недельный карантин, предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до въезда.

В настоящее время в Камбодже одобрены вакцины от коронавируса AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac и Johnson & Johnson.