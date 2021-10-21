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20:03 21.10.2021

Отец Саакашвили перенес сердечный приступ и госпитализирован - СМИ

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Отец Саакашвили перенес сердечный приступ и госпитализирован - СМИ

Отец бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, известный врач Николоз Саакашвили после сердечного приступа помещен в тбилисскую клинику Чапидзе, сообщают грузинские СМИ.

Несколько дней назад Николоз Саакашвили через СМИ обратился к сыну с просьбой прервать объявленную голодовку.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси и помещен в тюрьму в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. В день задержания он объявил голодовку.

Теги: #отец #грузия #саакашвили #госпитализация
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