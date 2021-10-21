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20:00 21.10.2021

США провели три успешных испытания гиперзвуковых ракет - Пентагон

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США провели три успешных испытания гиперзвуковых ракет - Пентагон

Соединенные Штаты осуществили три успешных испытательных пуска перспективных гиперзвуковых ракет, сообщил в четверг Пентагон.

Запуски были проведены в среду в рамках программы разработки гиперзвукового оружия, говорится в сообщении.

При этом указывается, что тестовые испытания прототипов осуществлены в интересах Армии и ВМС США. О конкретных типах испытанного оружия пока не сообщается.

В настоящее время Пентагон в рамках одной из своих программ разрабатывает гиперзвуковую ракету Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), получившую название Dark Eagle. Она предназначена для оснащения войск Армии и боевых кораблей ВМС.

Планируется, что развертывание первой боеготовой американской армейской батареи с гиперзвуковыми ракетами будет осуществлено в 2023 году, а 2024 году начнется оснащение боевых кораблей.

Испытываемый гиперзвуковой блок (The Common-Hypersonic Glide Body, или C-HGB) является универсальным для систем вооружений Армии и ВМС США. Он может маневрировать по высоте и курсу, что делает невозможным его перехват, утверждают в Пентагоне.

Радиус действия разрабатываемых для армии США гиперзвуковых ракет будет составлять более 2775 км. Скорость планирующего гиперзвукового блока достигает 17 Маха.

Разработка нового наземного комплекса гиперзвукового оружия в ядерном и неядерном оснащении осуществляется в рамках программы Operational Fires (OpFires) управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) и контракта с корпорацией Lockheed Martin.

По данным газеты Financial Times, ссылающейся на американских представителей, ознакомленных с данными разведки, китайские вооруженные силы этим летом также провели два испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный боезаряд

По их сведениям, китайские военные 27 июля и 13 августа осуществили запуск так называемой системы "частично-орбитального бомбометания".

Такие ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком после запуска и выхода на низкую околоземную орбиту, совершив неполный оборот по орбите, могут поражать цель на поверхности Земли. Эти системы не имеет ограничений по дальности стрельбы, а траектория орбитального полета не позволяет прогнозировать точку прицеливания. Система позволяет наносить ракетно-ядерные удары по территории США по наименее ожидаемым траекториям - через Южный полюс, с направления противоположного тому, на который ориентирована система раннего предупреждения о ракетном нападении Соединенных Штатов.

Как отметили источники газеты, Китай продемонстрировал "передовой космический потенциал, застигнувший разведку Соединенных Штатов врасплох".

Теги: #сша #ракеты #гиперзвук
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