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13:00 21.10.2021

В порт Одессы прибыло научно-исследовательское судно Belgica, полученное Украиной в дар от Бельгии

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В порт Одессы прибыло научно-исследовательское судно Belgica, полученное Украиной в дар от Бельгии

В четверг, 21 октября, в Одесский порт прибыло научно-исследовательское судно Belgica. Переданный Королевством Бельгия Украине теплоход пришвартовался у 18-го причала морского вокзала в 11:10 часов утра, сообщает Администрация морских портов Украины в соцсети Facebook.

"В ближайшее время НИС Belgica получит новое название и будет ходить под украинским флагом с портом приписки - Одесса. В составе базы экспедиционного флота УкрНЦЭМ этот плавучий лабораторный комплекс планируется использовать для проведения научных исследований в Черном и Азовском морях", - указывается в сообщении.

Отмечается, что судно вышло из порта Зебрюгге 1 октября с украинским экипажем и командой из 16 иностранных ученых на борту. Как сообщает Украинский научный центр экологии моря (УкрНЦЭМ), при переходе из Северного в Средиземное и дальше в Черное море ученые на борту судна отбирали пробы морской воды и донных отложений для скрининга глубин на присутствие загрязнителей и микропластика, анализа распространения и состояния морских микроорганизмов. Для этого на борту НДС Belgica оборудованы 5 действующих лабораторий (рыболовства, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая).

Судно построили в 1984 году и все 37 лет использовали для научных и практических исследований по освоению морского шельфа, в частности, при подготовке к строительству морских буровых платформ и ветроэлектростанций.

ТТХ НИС Belgica: длина - 51,12 м, ширина - 10 м, осадка - 4,6 м, водоизмещение - 1200 т. Дальность автономного плавания - 20 тыс. морских миль (37 тыс. км) при скорости 12 узлов (22 км/ч). Максимальная скорость - 13,5 узлов (25 км/ч).

Теги: #порт #бельгия #теплоход #ампу #одесса
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