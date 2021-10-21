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12:00 21.10.2021

Украина ждет от ЕС перспективу членства - Кулеба

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Украина ждет от ЕС перспективу членства - Кулеба

Украина выполняет все необходимые для евроинтеграции реформы и ожидает, что Евросоюз предоставит ей перспективу членства, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы имплементируем амбициозные реформы во все более сложных обстоятельствах. Но любое обязательство требует цели. Наше ключевое ожидание от ЕС в этом отношении - это предоставление Украине европейской перспективы. Это решение будет требовать просто политического желания ЕС без институциональных обязательств, но оно сыграет очень важную роль", - сказал Кулеба на IV Форуме ассоциаций в Киеве в четверг.

По его словам, во-первых, перспектива членства в ЕС будет большой мотивирующей и трансформационной силой для Украины. Кулеба напомнил, что ни одна центрально-европейская страна с 1989 года не достигла успеха, не видя очень четкой перспективы и обещания членства в ЕС в конце ее трансформационного пути.

"Во-вторых, это принесет много определенности в нашу часть Европы. Эта часть Европы разделяет европейские ценности и считает, что, в конечном счете, будет частью европейской семьи. ЕС должен действовать активно и амбициозно, чтобы избежать ситуации, когда другие силы ступят эту землю", - сказал министр.

"В-третьих, это положит конец бессмысленным попыткам Кремля переменить европейский выбор Украины и убедить украинцев, что ЕС не нуждается в них, поскольку это один из наиболее широко распространенных российских нарративов в Украине. Мы должны работать вместе, чтобы люди сохраняли веру в факт, что цель членства в Европе обозрима", - добавил глава ведомства.

Кулеба поблагодарил Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, которые официально признали европейскую перспективу Украины и согласились в соответствующее время поддержать заявку Украины на членство в ЕС.

"Я уверен, что круг стран-членов ЕС, которые готовы признать реальность европейского будущего Украины, и я верю, что также Молдовы и Грузии, будет непрерывно расширяться", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что Украине нужен сигнал от ЕС, что ее амбиции имеют значение. "Нам нужен четкий сигнал, что наши амбиции имеют значение, что наши европейские стремления приветствуются, что наши реформы являются системными в том смысле, что они способствуют общеевропейскому правопорядку. Цель членства в ЕС запечатлена в нашей Конституции, и этот процесс необратим. Мы понимаем, что каждая следующая волна расширения ЕС становится все более требовательной и отнимающей много времени", - указал Кулеба.

Теги: #кулеба #членство_ес #мид
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