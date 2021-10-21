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11:08 21.10.2021

Вице-премьер Резников оценивает заключение Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде как положительное

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Вице-премьер Резников оценивает заключение Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде как положительное

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вывод Венецианской комиссии по законопроекту "Об основах государственной политики переходного периода" положительным и таким, "что действительно указывает на места, которые требуют доработки но при этом и отмечает сильные стороны законопроекта, в частности - инклюзивного процесса подготовки, который в значительной степени базируется на хорошо сформированных принципах международного права, включая верховенство права и уважение прав человека и принципа недискриминации и учитывает потребности уязвимых групп общества".

В комментарии вице-премьера, которой передан агентству "Интерфакс-Украина", Резников также отметил, что бегло вспоминая несколько раз Минские договоренности не как источник права, а именно как условия, в которых Украина вынуждена действовать, Комиссия отметила, что "проведение местных выборов является последним элементом "Минска" - то есть они возможны после восстановления правительством Украины полного контроля над государственной границей".

Также Резников добавил, что, цитируя соответствующие резолюции Генассамблеи ООН и ПАСЕ, комиссия отметила осуществление Россией эффективного контроля за временно оккупированными территориями Украины, в частности то, что оккупационные администрации в ОРДЛО "созданы, поддерживаются и эффективно контролируются Российской Федерацией".

По его словам, замечания Венецианской комиссии делятся на те, что закон диктует исключительно украинское видение событий и видение их дальнейшего развития в будущем, а также по терминологии, которая имеется в международном публичном праве.

Также Венецианская комиссия отмечает, что законопроект сводит суть конфликта лишь к межгосударственному измерению (то есть к российскому вмешательству).

"Мы согласны с тем, что законопроект является украиноцентричным - не зря же документы такого вида называются "Закон Украины". Было бы странно направлять национальное законодательство в защиту кого угодно, кроме защиты интересов украинского государства и народа - граждан Украины всех национальностей. Что касается терминологии, то действительно, в начале законопроекта отмечено, что некоторые термины определены именно для целей настоящего закона и никоим образом не отрицают международные обязательства Украины. Это не является отдельным пониманием международного права, а лишь установление определенных аспектов для более эффективного правоприменения в тех условиях, в которых мы сейчас находимся", - сказал вице-премьер.

По его словам, почти все рекомендации Венецианской комиссии можно учесть при разработке законопроекта в профильном комитете Верховной Рады, а ряд аспектов будут урегулированы отдельными законодательными актами, например по вопросу ответственности, установления ограничений относительно занятия должностей, конвалидации тому подобное.

"Собственно, именно для этого документ и направлялся на соответствующую экспертизу - чтобы иметь на выходе закон, который будет отвечать европейским стандартам. Я еще раз выражаю благодарность уважаемым экспертам и Офису Совета Европы в Украине за то, что оценка законопроекта состоялась и был определен путь его дальнейшего совершенствования, которое сделает законодательство более устойчивым и позиции Украины еще сильнее", - резюмировал Резников.

Теги: #венецианская_комиссия #минские_соглашения #резников
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