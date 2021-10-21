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07:25 21.10.2021

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов на Донбассе, ранен один украинский военный

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За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов на Донбассе, ранен один украинский военный

За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий. С начала суток зафиксирован один обстрел, сообщили в пресс-центре штаба ООС во вторник утром.

"За прошедшие сутки, 20 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

В частности, у Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия. Вблизи Красногоровки наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Золотого-4 наемники трижды совершили обстрелы, применяя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Украинские позиции у Новолуганского враг три раза обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Троицкого противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм. В сторону Причепиловки наемники вели обстрел из стрелкового оружия. У Новотошковского огонь открывался из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Новоселовки Второй и Верхнеторецкого враг применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-25.

Кроме того, на Донеччине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

"По состоянию на 7:00 утра 21 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня", - добавили в штабе.

В районе Луганского враг вел огонь из стрелкового оружия

Теги: #оос #сводка #украина
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