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00:46 21.10.2021

США продолжат сдерживать попытки РФ занять главную позицию в регионе Черного моря

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США продолжат сдерживать попытки РФ занять главную позицию в регионе Черного моря

США продолжат препятствовать попыткам России заполучить доминирующие позиции в черноморском регионе, заявил в среду глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин на пресс-конференции в Румынии.

"Могу сказать, что дестабилизирующая деятельность России в Черном море и вблизи него отражает ее стремление вновь заполучить доминирующую позицию в регионе и предотвратить реализацию единства, свободы и мира Европы", - заявил Остин по итогам встречи с министром обороны Румынии Николае Чьюкэ.

"Я полагаю, наши позиции в регионе продолжают представлять существенную угрозу России и позволяют силам НАТО действовать более эффективно в случае, если сдерживание потерпит неудачу", - добавил Остин.

По словам шефа Пентагона, он обсудил с румынским коллегой "важность укрепления сотрудничества с союзниками в Черном море и партнерами с целью сдерживания и защиты от пагубной российской активности в регионе".

По его словам, американские позиции в регионе подтверждаются "стремлением поддерживать ротационное присутствие сил США". Остин отметил, что в Румынии в настоящий момент находятся около тысячи американских военных, и этого достаточно для эффективного противостояния угрозам.

Остин 20 октября посетил Румынию, где встретился с президентом Клаусом Йоханнисом и министром обороны Николае Чьюкэ.

Теги: #сша #россия #сдерживание #черноморье
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