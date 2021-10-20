В ПА ОБСЕ заявляют о препятствиях работе СММ на востоке Украины

Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла Де Риддер заявляет, что неправомерные ограничения свободы передвижения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине в последние дни представляют собой тревожную тенденцию, которой необходимо положить конец, сообщается на сайте ПА ОБСЕ.

"Я напоминаю всем сторонам конфликта, что СММ наделена полномочиями в соответствии с решениями, принятыми на основе консенсуса всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, и ей должна быть предоставлена безусловная свобода передвижения", - сказала Де Риддер.

Согласно сообщениям СММ, в последние дни были созданы всяческие препятствия ее деятельности, включая ограничение ее работы в пунктах пропуска и блокирование передовых патрульных баз.

В сообщении подчеркивается, что с учетом закрытия в конце сентября наблюдательной миссии ОБСЕ в российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе СММ остается единственным механизмом по обеспечению транспарентности в ходе конфликта на Донюассе. Де Риддер подчеркнула, что ограничение деятельности СММ "еще более подрывает транспарентность и доверие".

Как сообщалось, незаконные вооруженные формирования с 17 октября не выпускали двух сотрудников СММ ОБСЕ из помещения передовой патрульной базы во временно оккупированной Горловке и требовали освобождения задержанного 13 октября Вооруженными силами Украины члена НВФ, гражданина России Андрея Косяка в районе г.Золотое. 19 октября СММ ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке, а Косяка взяли под стражу и сообщили ему о подозрении в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины).

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу расценила удержание наблюдателей СММ ОБСЕ в помещении передовой патрульной базы в Горловке как захват их в заложники.

Кроме того, 17 октября СММ ОБСЕ приостановила работу во временно оккупированном Донецке в связи с проведением 15-16 октября митинга сторонников так называемой "ДНР" у входа в отель Park Inn, в котором расположен офис ОБСЕ.