Решение по делу о "скифском золоте" суд в Амстердаме вынесет 26 октября

Суд по делу о "скифском золоте" состоится в Апелляционном суде Амстердама 26 октября, сообщила пресс-служба суда.

Речь идет о коллекции артефактов из четырех крымских музеев.

"Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по делу о крымских сокровищах во вторник, 26 октября 2021 года в 11 часов. Приложение будет составлено в письменной форме и будет оглашено в открытом судебном заседании. Это открытое заседание состоится во Дворце правосудия в Амстердаме", - говорится в сообщении.

Апелляционный суд Амстердама будет принимать решение по апелляции на постановление окружного суда Амстердама, вынесенное в декабре 2016 года, что музей Алларда Пирсона должен был передать крымские сокровища украинскому государству.

Как сообщалось, в заседании Апелляционного суда Амстердама по иску государства Украина к музею Алларда Пирсона - археологическому музею Амстердамского университета по так называемому делу о "скифском золоте" принимает участие заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко.

В Минкультуры заявили, что принятие решения о направлении артефактов, принадлежащих украинскому народу, с украинской выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" в Крым сейчас, когда он находится под оккупацией РФ, незаконное и приведет к потере культурного наследия Украины, а также станет признанием попытки аннексии Крыма и города Севастополя.

Выставка "Крым. Золотой остров в Черном море", представляющая коллекцию скифских золотых украшений, была сформирована в музее Алларда Пирсона из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, произошедшую уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию – 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн евро.

На часть коллекции, принадлежащую крымским музеям, после оккупации заявила свои права РФ. Украина в свою очередь заявляет, что "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать её в Киев. В марте 2019 года начался новый виток дела – в Апелляционном суде Амстердама. 16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и музеев Крыма дополнительную информацию по спору.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть коллекцию из Нидерландов в Крым.

В октябре 2020 года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей - Д. Дж. Оранье, который в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС", т.е. фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу "Промнефтьстроя".