События

18:37 20.10.2021

Решение по делу о "скифском золоте" суд в Амстердаме вынесет 26 октября

3 мин читать
Решение по делу о "скифском золоте" суд в Амстердаме вынесет 26 октября

Суд по делу о "скифском золоте" состоится в Апелляционном суде Амстердама 26 октября, сообщила пресс-служба суда.

Речь идет о коллекции артефактов из четырех крымских музеев.

"Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по делу о крымских сокровищах во вторник, 26 октября 2021 года в 11 часов. Приложение будет составлено в письменной форме и будет оглашено в открытом судебном заседании. Это открытое заседание состоится во Дворце правосудия в Амстердаме", - говорится в сообщении.

Апелляционный суд Амстердама будет принимать решение по апелляции на постановление окружного суда Амстердама, вынесенное в декабре 2016 года, что музей Алларда Пирсона должен был передать крымские сокровища украинскому государству.

Как сообщалось, в заседании Апелляционного суда Амстердама по иску государства Украина к музею Алларда Пирсона - археологическому музею Амстердамского университета по так называемому делу о "скифском золоте" принимает участие заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко.

В Минкультуры заявили, что принятие решения о направлении артефактов, принадлежащих украинскому народу, с украинской выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" в Крым сейчас, когда он находится под оккупацией РФ, незаконное и приведет к потере культурного наследия Украины, а также станет признанием попытки аннексии Крыма и города Севастополя.

Выставка "Крым. Золотой остров в Черном море", представляющая коллекцию скифских золотых украшений, была сформирована в музее Алларда Пирсона из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, произошедшую уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию – 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн евро.

На часть коллекции, принадлежащую крымским музеям, после оккупации заявила свои права РФ. Украина в свою очередь заявляет, что "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать её в Киев. В марте 2019 года начался новый виток дела – в Апелляционном суде Амстердама. 16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и музеев Крыма дополнительную информацию по спору.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть коллекцию из Нидерландов в Крым.

В октябре 2020 года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей - Д. Дж. Оранье, который в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС", т.е. фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу "Промнефтьстроя".

Теги: #скифское_золото #амстердам #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:19 20.10.2021
В суд направлено обвинение против украинца, писавшего антиукраинские статьи по заказу российского информагентства

В суд направлено обвинение против украинца, писавшего антиукраинские статьи по заказу российского информагентства

03:39 19.10.2021
Трамп подал в суд на комитет Конгресса США, расследующий события 6 января

Трамп подал в суд на комитет Конгресса США, расследующий события 6 января

00:31 19.10.2021
Харьковчанин-рецидивист, бросивший бутылку с зажигательной смесью на автостоянку, пойдет под суд

Харьковчанин-рецидивист, бросивший бутылку с зажигательной смесью на автостоянку, пойдет под суд

17:24 16.10.2021
Суд Киева арестовал водителя грузовика, сбившего на пешеходном переходе двух людей, один из которых погиб - полиция

Суд Киева арестовал водителя грузовика, сбившего на пешеходном переходе двух людей, один из которых погиб - полиция

16:10 15.10.2021
В оккупированном Крыму приговорили украинца Ширинга к 12 годам колонии по обвинению в шпионаже

В оккупированном Крыму приговорили украинца Ширинга к 12 годам колонии по обвинению в шпионаже

19:19 13.10.2021
Суд перенес рассмотрение кассации ПриватБанка на решения о прекращении кредитных обязательств НЗФ на $100 млн

Суд перенес рассмотрение кассации ПриватБанка на решения о прекращении кредитных обязательств НЗФ на $100 млн

23:28 12.10.2021
ВАКС избрал меру пресечения директору юридического департамента Одесского горсовета в виде залога в 26 млн грн

ВАКС избрал меру пресечения директору юридического департамента Одесского горсовета в виде залога в 26 млн грн

21:35 12.10.2021
Прокуратура обжалует меру пресечения Медведчуку, которого подозревают в госизмене и содействии террористам

Прокуратура обжалует меру пресечения Медведчуку, которого подозревают в госизмене и содействии террористам

21:06 12.10.2021
Печерский суд избрал меру пресечения для Медведчука в виде домашнего ареста до 7 декабря

Печерский суд избрал меру пресечения для Медведчука в виде домашнего ареста до 7 декабря

17:13 12.10.2021
Украина представила свою позицию на слушаниях в Гааге о захвате РФ украинских судов у Керченского пролива

Украина представила свою позицию на слушаниях в Гааге о захвате РФ украинских судов у Керченского пролива

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд в Киеве арестовал заочно экс-премьера Азарова по подозрению в госизмене

На Донбассе с полуночи было 8 обстрелов со стороны российских наемников, один украинский военный ранен

Столица вынуждена повышать тарифы на проезд из-за подорожания энергоносителей - КГГА

Сумская область с 23 октября станет "красной" зоной эпидопасности

У каждого десятого сотрудника пищеблоков в учебных заведениях Украины обнаружен золотистый стафилококк - Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: ситуация на Донбассе осложняется, мы должны быть готовы к любому развитию событий

Зеленский: возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права должно стать приоритетом мирового сообщества

В "Голосе" считают ошибкой отставку министра экологии в преддверии Конференции ООН по климату

Суд в Киеве арестовал заочно экс-премьера Азарова по подозрению в госизмене

Правительство Латвии объявило жесткий локдаун до 15 ноября

Военнослужащие вскоре смогут получать цифровые сертификаты о вакцинации – Кузин

СБУ заблокировала контрабанду ртути в Евросоюз

На Донбассе с полуночи было 8 обстрелов со стороны российских наемников, один украинский военный ранен

Саакашвили добрался до Грузии на судне, спрятавшись в прицепе с молочными продуктами - прокуратура

Столица вынуждена повышать тарифы на проезд из-за подорожания энергоносителей - КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА