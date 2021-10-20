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13:48 20.10.2021

МИД Украины поручило посольству в США разобраться, почему Apple изобразила Крым как часть РФ

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МИД Украины поручило посольству в США разобраться, почему Apple изобразила Крым как часть РФ

Министерство иностранных дел Украины поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться, почему в приложении Apple Music Крым изображен как часть России, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он напомнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины.

Теги: #крым #apple #мид
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