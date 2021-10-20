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11:44 20.10.2021

Украина выполнила все условия для получения транша МВФ в $700 млн по программе stand-by - советник президента

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Украина выполнила все условия для получения транша МВФ в $700 млн по программе stand-by - советник президента

Украина выполнила все условия (prior actions) для получения транша Международного валютного фонда (МВФ) в размере $700 млн по программе stand-by (SBA), так как 19 октября Верховная Рада приняла необходимые для продолжения сотрудничества законы, сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

"Для этого транша сделано все, идут согласования деталей по меморандуму с МВФ. После согласования его все будет полностью готово к тому, чтобы вопрос был вынесен на заседание совета директоров", – сказал Устенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Парламент 19 октября принял ряд необходимых для этого законов, в частности, закон о независимости Национального банка и поправки в закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ)

"Таким образом, украинский вопрос может быть вынесен на первых ближайших заседаниях совета директоров Фонда. Мы рассчитываем на положительное решение, а именно на поступление нового транша в Украину и решение по продлению программы до июля 2022 года. Это дает Украине возможность полностью выбрать зарезервированное для государства финансирование - $5 млрд, что очень нетипично для Украины", – пояснил советник президента.

Он уточнил, что в случае положительного решения совета директоров, финансирование поступит через несколько дней.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что достигнутые договоренности с МВФ по первому пересмотру программы финансирования stand-by (SBA) будут утверждены уже в ноябре.

Соглашение на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) должно открыть путь для рассмотрения первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы советом директоров МВФ. Соглашение, а также запрос властей о продлении программы должны быть одобрены менеджментом Фонда и советом директоров МВФ.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Теги: #условия #устенко #транш #мвф
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