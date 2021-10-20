В "Слуге народа" прогнозируют, что голосование за нового министра экологии может состояться в начале ноября

Председатель подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин (фракция "Слуга народа") прогнозирует, что голосование в парламенте за назначение нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины может пройти на следующей пленарной неделе, 2-5 ноября.

"Ещё не известно (когда может состояться голосование за назначение нового министра экологии - ИФ). Давид Георгиевич (Арахамия - ИФ) говорил, что возможно, две недели будут присматриваться к кандидатам, проводить собеседования, поэтому ориентируемся, что возможно, через одну неделю, то есть на следующей пленарной неделе вопрос вынесут в зал для голосования", - сказал Жупанин журналистам в кулуарах парламента.

В то же время заместитель главы фракции Евгения Кравчук сообщила, что фракция "Слуга народа" планирует обсудить кандидатов на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на своем заседании 1 ноября.

"Есть несколько кандидатов, но мы ещё не общались на фракции. У нас будет заседание фракции, очевидно, 1 ноября - перед следующей пленарной неделей. И там уже будем обсуждать, я надеюсь, кандидатов, потому что не хотелось бы, чтобы долго был исполняющий обязанности министра", - сказала Кравчук журналистам в кулуарах парламента.

При этом она подчеркнула, что официально на фракции пока не поднимался вопрос об обсуждени возможных кандидатур, в том числе члена фракции "Слуга народа" Жупанина.

Ранее, 19 октября, в Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Романа Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что председатель подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа") может возглавить Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

19 июня 2020 года Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.