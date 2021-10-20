Радуцкий: очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий высказывается за повторную организацию вакцинации в стенах парламента для депутатов и сотрудников законодательного органа.

"Очень большое количество депутатов, работников аппарата Верховной Рады, секретариатов комитетов не вакцинированы по сегодняшний день, не имея для этого противопоказаний... Ещё раз очень прошу руководство дать поручение аппарату Верховной Рады снова организовать вакцинирование для желающих в помещениях Верховной Рады (для работников аппарата, депутатов и работников секретариата Верховной Рады - ИФ)", - сказал Радуцкий на пленарном заседании парламента в среду.

По словам руководителя комитета, в Украине за сутки больше 18 тысяч заболевших коронавирусом граждан.

"Украина сегодня является второй страной, к сожалению, сверху по количеству умерших... очередь к киевскому крематорию сегодня из катафалков составляет около двух часов", - отметил Радуцкий.

Как сообщалось, летом в стенах парламента была организована вакцинация для народных депутатов и сотрудников Верховной Рады.