20 октября: Какой сегодня праздник

20 октября отмечают Всемирный день повара, Международный день авиадиспетчера, Международный день ленивца, а также День раздавленных пузырей. В Украине вспоминают о таком явлении, как рак молочной железы, а в мире медики напоминают об остеопорозе. В США празднуют День сладкого.

Ежегодно в Украине и во всем мире отмечают праздник – День авиадиспетчера. Этот день учредили сравнительно недавно. 20 октября 1962 года в Нидерландах была организована Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров (IFATCA, International Federation of Air Traffic Controllers Associations). И праздник приурочили именно к этому дню. С тех пор 20 октября отмечают как памятный день в начале развития истории воздушного транспорта.

Более чем за 50 лет число ассоциаций-членов IFATCA выросло до 130. Это в очередной раз доказывает значимость авиационной отрасли в жизни современного общества. Сейчас довольно сложно представить отсутствие возможности пользования авиатранспортом.

Сотрудники этой сферы несут на своих плечах огромную ответственность за управление грузовыми и пассажирскими авиаперевозками. А авиационные диспетчеры – первые, кто обязаны контролировать их безопасность. Ввиду этого, к представителям этой профессии предъявляются чрезвычайно высокие требования: от безупречных профессиональных навыков до наличия особой психологической подготовки.

Всемирный день остеопороза отмечается ежегодно 20 октября. Эта дата посвящена повышению информированности населения планеты об опасностях, которые таит в себе данное заболевание, а также усилению мер по предотвращению остеопороза. День учрежден в 1996 году по инициативе Национального общества остеопороза в Великобритании.

Остеопороз — это хроническое прогрессирующее заболевание, которое характеризуется снижением плотности и прочности костей в организме. При остеопорозе нарушается метаболизм костной ткани, из-за чего процессы катаболизма преобладают над процессами костеобразования, и в результате кости становятся более хрупкими, повышается риск возникновения переломов.

В наши дни, по данным ВОЗ, около 35% женщин и 20% мужчин с переломами получили их из-за остеопороза. При этом количество остеопоротических переломов постоянно растет, и особенно проблема актуальна для граждан Европы, США и Японии.

Всемирный день повара. Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Сегодня все кулинары отмечают свой профессиональный праздник.

Древние греки почитали бога врачевания Асклепия (он же — римский Эскулап). Его дочь Гигея считалась хранительницей здоровья (от ее имени произошло слово "гигиена"). А их верной помощницей во всех делах была кухарка Кулина, которая стала покровительствовать поварскому искусству, получившему название "кулинария".

20 октября ежегодно отмечается Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Соответствующий указ, устанавливающий данный день, был подписан президентом Украины Леонидом Кучмой еще в январе 2005 года.

Проведение Всеукраинского дня борьбы с заболеванием раком молочной железы связано с предупреждением развития этого страшного заболевания у украинских женщин. Рак молочных желез занимает второе место по числу смертей от рака у женщин.

Очень важно знать, что рак молочной железы можно диагностировать на ранней стадии, еще до появления симптомов опухоли. Для этого каждая женщина должна ежемесячно производить самостоятельное обследование молочной железы и при обнаружении отеков, уплотнений или других подозрительных признаков как можно быстрее обратиться к врачу и сдать анализы.

20 октября православная церковь отмечает преподобного Венделина, игумена (617 год)

Приметы дня: Если выпадет снег, когда деревья ещё не сбросили листву, он скоро растает.

Если на Сергия октябрь снегом покроется, то к Матрёне (22 ноября) зима встанет на ноги.

Настоящей зимы нужно ждать через месяц, если снегом укроет землю на Сергия, ибо с Сергия начинается, а с Матрёны устанавливается зима.

Первый прочный снег падает ночью, а дневной долго не лежит.

В этот день:

1803 — Сенат США ратифицировал покупку Французской Луизианы.

1818 — Англия и Америка установили границу по 49-й параллели между Канадой и США.

1865 — Местом нахождения правительства Канады утверждена Оттава.

1868 — В Киеве создан первый в Украине частный коммерческий банк.

1932 — Газета "Правда" впервые опубликовала лозунг "Динамо" — это сила в движении".

1945 — Впервые женщинам Франции предоставлено избирательное право.

1953 — В США вышла в свет антиутопия Рея Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".

1970 — В СССР состоялся первый розыгрыш "Спортлото".

1973 — Королева Великобритании Елизавета II (Queen Elisabeth II) открыла здание Сиднейской оперы.

1997 — компания "Майкрософт" обвинена в нарушении антитрастового законодательства США.

Именины: Алина, Евсевий, Леонтий, Пелагея, Сергей, Юлиан.