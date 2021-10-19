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13:35 19.10.2021

Россия начала войну на Донбассе и препятствует мирному урегулированию конфликта – министр обороны США

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Россия начала войну на Донбассе и препятствует мирному урегулированию конфликта – министр обороны США

Виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия, которая начала проявлять агрессию, считает министр обороны США Ллойд Остин.

"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркнул Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве во вторник.

Он уточнил, что США продолжат оказывать Украине необходимую поддержку в конфликте с Россией.

"Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способность защищать территориальную целостность и неприкосновенность",- заверил министр.

Теги: #ллойд_остин #агрессия_рф #визит
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