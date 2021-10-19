Киев, Львовская и Винницкая области лидируют в выполнении евроинтеграционных реформ - исследование

Лидером среди регионов Украины в проведении реформ, необходимых для европейской интеграции, является Львовская область, за ней следуют Киев и Винницкая, Харьковская и Ивано-Франковская области, свидетельствует исследование "Евромапа-3" о прогрессе регионов Украины на пути к европейской интеграции, проводимое Центром "Новая Европа".

В секторальном разрезе в экономической, образовательной, научной, культурной интеграции и интеграции системы здравоохранения лидирует Киев, в инфраструктурной – Львовская область, в локальной демократии и подотчетности – Винницкая область, в энергетической и экологической интеграции – Сумская область, в гендерном равенстве – Черниговская область, в коммуникации евроинтеграции – Волынская область и в широком партнерстве – Тернопольская область.

"Евромапа-3" - уже третье ежегодное комплексное исследование о прогрессе регионов Украины на пути к евроинтеграции. Оно составлено на основе соответствия 49 индикаторам в девяти различных сферах.