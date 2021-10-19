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11:48 19.10.2021

В Украине в четверг потеплеет, осадков не ожидается

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В Украине в четверг потеплеет, осадков не ожидается

В среду погоду в Украине без осадков будет определять поле повышенного давления, днем с юго-запада начнет перемещаться теплый воздух средиземноморского происхождения, сообщил Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура на западе и крайнем юге ночью 1-6° тепла, днем 13-18°; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 10-15° тепла; в Карпатах ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

В Киеве в среду без осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 октября самая высокая температура днем была 20,9 в 1921г., самая низкая ночью -5,6 в 1920г.

В четверг, 21 октября, в Украине без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, кроме северных областей Украины, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью 4-10° тепла; днём 13-18°, 21 октября на Прикарпатье и в Одесской области 20-22°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 15-17°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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