Представительство ЕС призвало Раду принять поправки в закон о НАБУ

Представительство Европейского Союза в Украине призвало Верховную Раду уже во вторник принять поправки №5459-1 в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

"Важно, чтобы поправки 5459-1 в закон о НАБУ были приняты Верховной Радой сегодня. Это будет гарантировать независимость и эффективность Национального антикоррупционного бюро, ключевого для достижения ощутимых результатов в противодействии коррупции высокого уровня. ЕС рассчитывает на преданность Верховной Рады этой борьбе", - говорится в сообщении странице представительства в Twitter во вторник.

Как сообщалось, 21 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект №5459-1 о приведение в соответствие с Конституцией Украины закона о Национальном антикоррупционом бюро (НАБУ).

Законопроект предлагает изменить статус НАБУ и сделать его центральным органом исполнительной власти со специальным статусом (сегодня НАБУ является государственным правоохранительным органом - ИФ). При этом оговаривается, что требования Кабинета министров по формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на Национальное бюро.

Документ предусматривает, что изменение статуса НАБУ не требует каких-либо дополнительных мероприятий, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа.

Авторы законопроекта предлагают убрать норму, по которой НАБУ создает президент.

Согласно предлагаемым изменениям, Кабмин координирует работу НАБУ в пределах и в порядке, установленных настоящим законом, но положение о НАБУ правительство не утверждает. В законопроекте отмечается, что акты НАБУ не могут быть отменены полностью или в отдельной части Кабинетом министров.

Согласно предложенным изменениям назначает и увольняет директора НАБУ Кабинет министров (в действующем законе - президент - ИФ). Законопроект уточняет, что директор НАБУ может быть отстранен от должности только согласно основаниям и в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Как отмечено в документе, конкурсный отбор на должность директора НАБУ организовывает и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек, из которых три члена комиссии предлагает Кабинет министров Украины и еще три - Кабмин на основании предложений партнеров по развитию, которые оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

Конкурсная комиссия вносит представление о назначении кандидатов на должность директора НАБУ премьер-министру, который обязан в течение 10 дней внести соответствующее представление на рассмотрение Кабмина. Правительство на открытом заседании назначает одного из двух представленных конкурсной комиссией кандидатов директором НАБУ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Конституционный суд 28 августа 2020 года признал неконституционным указ президента №218/2015 "О назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины", а 16 сентября 2020 года КС признал неконституционными отдельные положения закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Источник: https://twitter.com/EUDelegationUA/status/1450363580663140355?s=20, https://twitter.com/EUDelegationUA/status/1450363581900509184?s=20