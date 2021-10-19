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07:21 19.10.2021

Запуски КНДР вызывают сожаление - премьер-министр Японии

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Запуски КНДР вызывают сожаление - премьер-министр Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что тот факт, что КНДР в течение последнего месяца регулярно запускает ракеты, является прискорбным.

"Некоторое время назад Северная Корея запустила две баллистические ракеты. Вызывает глубокое сожаление тот факт, что Северная Корея последовательно запускает ракеты с прошлого месяца", - цитируют Кисиду местные СМИ.

Он отметил, что поручил своему правительству подтвердить безопасность близлежащих кораблей и самолетов и подготовиться к непредвиденным обстоятельствам.

Представитель правительства решительно осудил недавние испытательные пуски баллистических ракет Северной Кореей как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Отмечается, что причина в расхождении данных о количестве запущенных ракет, пока не ясна.

Ранее министерство обороны в Токио сообщило о запуске, предположительно, "баллистической ракеты".

Оборонное ведомство Японии заявило, что анализирует информацию и консультирует близлежащие корабли и самолеты.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил, что КНДР произвела запуск одной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

По данным южнокорейской газеты Joongang Ilbo, ссылающейся на неназванный военный источник, правительство "предполагает, что это было испытание баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ)".

Теги: #япония #кисида #кндр #запуск
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