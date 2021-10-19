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05:39 19.10.2021

Миссия ОБСЕ возобновила деятельность со своей базы в Горловке

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Миссия ОБСЕ возобновила деятельность со своей базы в Горловке

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке, сообщается в Оперативном отчете СММ ОБСЕ № 22/2021 на сайте организации.

"В 15:40 18 октября команда Миссии отметила, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы (ППБ) Миссии в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и что эти ворота были открыты. Перед зданием ППБ наблюдатели видели ранее установленную палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости. Команда СММ покинула ППБ Миссии для осуществления патрулирования и вернулась в 16:03", -указано в отчете.

Как сообщалось, незаконные вооруженные формирования с 17 октября не выпускали двух сотрудников СММ ОБСЕ из помещения передовой патрульной базы во временно оккупированной Горловке и требовали освобождения задержанного 13 октября Вооруженными Силами Украины члена НВФ, гражданина России Андрея Косяка в районе Золотого. Соответствующий приказ отдал так называемый "мэр" города.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу расценивает удержание наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в помещении передовой патрульной базы во временно оккупированной Горловке (Донецкая обл.) как захват их в заложники.

Теги: #горловка #смм_обсе
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