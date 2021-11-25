Боевики на Донбассе дважды не пропустили СММ ОБСЕ на блокпосте возле Горловки

Российские боевики на Донбассе дважды не пропустили Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ на блокпосте возле Горловки, указано в отчете СММ ОБСЕ № 28/2021 от 24 ноября.

В частности, в 10:39 24 ноября патруль СММ в составе 5 человек на двух автомобилях, следовавший из Донецка, прибыл на блокпост вооруженных формирований возле н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), чтобы проехать в подконтрольные правительству районы. На блокпосте два явно вооруженных члена вооруженных формирований не пропустили патруль Миссии, сославшись на "отсутствие разрешения" для осуществления патрулем СММ пересечения. В 14:54 патруль Миссии вернулся в Донецк.

Позже, в 11:40 второй патруль СММ в составе 5 человек на двух автомобилях, следовавший из н. п. Краматорск (подконтрольный правительству, 83 км к северу от Донецка), прибыл на блокпост вооруженных формирований, чтобы проехать в неподконтрольные правительству районы тем же маршрутом пересечения, которым следовал первый патруль. На блокпосте член вооруженных формирований не пропустил патруль Миссии, сославшись на "необходимость разрешения" от его командира. В 12:22 патруль СММ покинула блокпост и вернулась в Краматорск.

Отмечается, что в обоих случаях Миссия заблаговременно проинформировала вооруженные формирования об осуществлении патрулями пересечения в соответствии с операционными процедурами, связанными с COVID-19.