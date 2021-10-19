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03:39 19.10.2021

Трамп подал в суд на комитет Конгресса США, расследующий события 6 января

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Трамп подал в суд на комитет Конгресса США, расследующий события 6 января

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник подал федеральный иск против комитета Палаты представителей Конгреса, расследующего события 6 января, сообщают американские СМИ.

"Запрос комитета представляет собой не что иное, как досадный, незаконный поиск наугад, открыто одобренный (президентом США Джо - ИФ) Байденом и предназначенный для неконституционного расследования в отношении президента Трампа и его администрации", - говорится в иске.

Отмечается, что законы США не допускают "таких импульсивных, вопиющих действий против бывшего президента и его ближайших советников".

"Запросы комитета беспрецедентны по своей широте и масштабу и не связаны с какой-либо законной законодательной целью", - говорится в иске Трампа.

Иск направлен на то, чтобы признать недействительным запрос комитета на публикацию около 40 документов и запретить Национальным архивам передавать записи, по крайней мере, до тех пор, пока Трамп не сможет провести "полный обзор всех запрошенных материалов".

Ответчиками по иску значатся сама комиссия, возглавляющий ее конгрессмен Бенни Томпсон и национальное управление архивов и записей вместе с главным архивистом США Дэвидом Феррьеро.

Команда экс-президента также называет отказ нынешнего президента Байдена защитить документы "политической уловкой".

В иске утверждается, что закон о президентских отчетах является неконституционным, если он "трактуется настолько широко, что позволяет действующему президенту беспрепятственно отказываться от привилегий предыдущего президента в отношении исполнительной власти всего через несколько месяцев после смены администрации".

Теги: #расследование #сша #трамп #суд
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