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22:32 18.10.2021

Латвия вводит локдаун

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Латвия вводит локдаун

Латвия с четверга и на четыре недели, до 15 ноября, вводит особо строгие ограничения, или локдаун, в связи с ситуацией с коронавирусом, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Закрыты будут почти все магазины, развлекательные заведения, а также школы.

Решение еще предстоит утвердить во вторник на заседании правительства.

Кариньш добавил, что такое решение было принято из-за низкого охвата вакцинацией в Латвии. "Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом", - сказал премьер.

В свою очередь министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что в период локдауна все магазины, за исключением товаров первой необходимости, не будут работать, будут доступны только самые необходимые услуги. Также планируется ввести комендантский час с 20:00 до 5:00, однако это не означает, что люди не смогут вернуться с работы или пойти на нее.

Школьные каникулы планируют на неделю, а после них все группы классов, кроме 1-3-х классов, будут учиться удаленно, и с 1 ноября только 1-3-и классы возобновят полноценное обучение, а остальные классы будут учиться удаленно до 15 ноября.

Латвия находится на первом месте в мире по росту заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю число новых случаев COVID-19 увеличилось на 49%.

Теги: #латвия #коронавирус #локдаун
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