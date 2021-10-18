Зеленский рассчитывает на утверждение прокурора САП до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на утверждение прокурора специальной антикоррупционной комиссии до конца года.

"С антикоррупционной реформой, я считаю, что есть вызовы и торможения кое-какие, но сегодня при некоторых изменениях, скажем так, в Верховной Раде Украины мы ускорим голосование голосования во втором чтении про НАБУ. Это будет точно. Уверен, что мы проголосуем за этот закон на следующей неделе. Если депутаты не подведут, верю в них, это важно – раз. Что касается САП, то нового руководителя САП – я тоже был удивлен тем, что комиссия не может собраться до окончательного результата, последнего этапа конкурса, мы немного поработали и я думаю, что в ближайшие дни эта комиссия соберется и у нас будет завершен конкурс и в этом году мы, наконец, получим прокурора САП", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV в рамках программы "Свобода слова".