Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 18 октября, трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе населенного пункта Пески позиции украинских войск были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов. Под Новолуганским наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.