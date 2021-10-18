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14:12 18.10.2021

Украина взаимодействует с международными партнерами для восстановления работы СММ ОБСЕ - МИД

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Украина взаимодействует с международными партнерами для восстановления работы СММ ОБСЕ - МИД

Украина взаимодействует с международными партнерами для восстановления работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Призываем Россию к неуклонному выполнению своих обязательств: прекратить провокации против международных наблюдателей миссии ОБСЕ, разблокировать их передвижение, обеспечить беспрепятственный доступ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, гарантировать безопасность. Украина взаимодействует с международными партнерами для восстановления работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он подчеркнул, что действия Российской Федерации по препятствованию деятельности миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Украины являются недопустимыми.

"Блокировка и давление на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - элемент продолжающихся усилий РФ по разрушению Минских договоренностей и раздуванию вооруженного конфликта", - заявил спикер.

Николенко напомнил, что в сентябре РФ закрыла миссию наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк", чтобы сделать невозможным наблюдение и скрыть от международного сообщества незаконные поставки оружия, боеприпасов и наемников из России на территорию Украины.

"Решение Постоянного совета ОБСЕ предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по всей территории Украины для мониторинга ситуации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта", - указал он.

Ранее глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик сообщил, что ОБСЕ приостановила свою наблюдательную миссию на востоке Украины после протестов у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке.

Теги: #смм_обсе #мид
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