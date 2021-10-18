В оккупированной Горловке сотрудников СММ ОБСЕ взяли в заложники – Гармаш

Во временно оккупированной Горловке (Донецкая обл.) неизвестные мужчины взяли в заложники сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш.

"В Горловке фактически захватили в заложники сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ)", - написал Гармаш в Фейсбуке в понедельник.

Он отметил, что 17 октября 2 мужчин (30-39 лет) в гражданской одежде вошли в отель, в котором находились сотрудники СММ ОБСЕ и сообщили им о том, что им разрешается свободно передвигаться по всему отелю и парковке за ним, в то же время им нельзя покидать помещение гостиницы.

Гармаш подчеркнул, что в обмен на освобождение сотрудников СММ ОБСЕ неизвестные требуют освободить члена незаконных вооруженных формирований, которого задержали Вооруженные силы Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября.

"Напомню, ОБСЕ – это 57 государств, и все решения в ней принимаются консенсусом. То есть, свое согласие на направление СММ ОБСЕ на Донбасс и гарантии иммунитета ее членам давала и Россия. И тот факт, что членов миссии, де-факто, удерживают в заложниках боевики, финансируемые и управляемые Россией – это вызов кремлевской хунты всем остальным 56 странам-членам ОБСЕ", - резюмировал Гармаш.

Ранее стало известно, что СММ ОБСЕ в Донецкой области фактически прекратила свою работу из-за "протестов", которые проходят под зданиями отелей, где проживают сотрудники Миссии. Участники "протеста" требуют освободить задержанного украинскими военнослужащими в районе Золотого 13 октября боевика Андрея Косяка.

В свою очередь, на неподконтрольной украинской власти части Луганской области СММ ОБСЕ продолжает свою деятельность, несмотря на прекращение работы в оккупированном Донецке.

13 октября стало известно, что Оперативная группа Вооруженных сил Украины задержала военнослужащего российских вооруженных формирований на Донбассе, который подозревается правоохранительными органами в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины. Задержанный гражданин - Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, во время общего заседания ТКГ сообщила, что российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации.

"Около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками Совместного центра координации и контроля за прекращением огня (СЦКК) под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ", - сообщили на странице Украинской делегации в ТКГ в Фейсбук.

При этом гарантии безопасности были предоставлены украинской стороной для проведения работ по разминированию с четким указанием маршрутов передвижения и определения предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ, в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны временно оккупированных территорий КПВВ "Золотое".

Как сообщил спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", задержанный Косяк является гражданином Российской Федерации.

Его паспорт выдан в феврале 2021 года Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области. Его задержание связано с нарушением границы зоны, разрешенной для перемещения в районе проведения Операции Объединенных Сил. "Фактически, они вели разведку наших позиций", - сказал Арестович.