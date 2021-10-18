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12:22 18.10.2021

В Киеве умер спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский

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В Киеве умер спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский

Министерство иностранных дел Украины выражает соболезнования семье и близким спецпредставителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктора Крыжановского, который скончался в Киеве в субботу.

Как сообщает пресс-служба МИД, Крыжановский "трагически погиб 16 октября на 60-м году жизни".

"Министерство иностранных дел Украины выражает глубокие соболезнования семье и близким Виктора Крыжановского", - говорится в сообщении.

Ранее в полиции сообщали, что 16 октября на Осокорках обнаружили тело 60-летнего мужчины.

Как подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идёт о Викторе Крыжановском. В МИД также агентству подтвердили соответствующую информацию.

Так, в полиции предварительно установили, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Затем он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, подмечают правоохранители.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой "несчастный случай". Досудебное расследование продолжается.

Крыжановский начал работу в МИД Украины в 1992 году.

С 2003 года до 2005 года работал заместителем руководителя ГУ по вопросам внешней политики Администрации президента Украины. С 2010 года до 2017 года занимал должность посла Украины в Эстонии.

С 2017 года был специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Теги: #спецпредставитель #смерть
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