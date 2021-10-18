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11:39 18.10.2021

Стефанчук призвал нардепов предусмотреть "единые и понятные подходы" в проекте постановления о допуске в Раду при наличии "ковидных" паспортов

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Стефанчук призвал нардепов предусмотреть "единые и понятные подходы" в проекте постановления о допуске в Раду при наличии "ковидных" паспортов

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов при принятии проекта постановления о допуске в парламент при наличии, в частности, паспортов вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 или отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР установить единые правила посещения.

"Есть такая инициатива - установить единые правила посещения парламента как для народных депутатов, так и для других коллег, для журналистов, для посетителей с тем, чтобы мы получили единые и понятные подходы, как оно должно быть... Поэтому я бы очень просил, чтобы принятое в Верховной Раде постановление, если оно будет принято, учитывало такие моменты: чтобы в нем был или срок, и порядок действий, который определяет возможность реализации этого постановления, чтобы мы дали возможность подпадающим под нее лицам реализовать свои права и чтобы они с одной стороны уравновешивали и вопросы их профессиональной деятельности, и вопросы экологической, инфекционной безопасности", - сказал спикер на заседании согласительного совета в понедельник.

При этом он напомнил, что постановления Верховной Рады вступают в силу сразу с момента их принятия, если другое ими не предусматривается.

Как сообщалось, комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 13 октября рекомендовал Раде принять проект постановления №6154 о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19). Документ предлагает установить, что на период действия карантина, установленного через COVID-19, допуск в помещение административных зданий Верховной Рады народных депутатов, работников аппарата ВР, помощников-консультантов народных депутатов и других посетителей, а также представителей средств массовой информации разрешается только при наличии документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин или отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или справки о выздоровлении лица от COVID-19, если лицо переболело не более чем за шесть месяцев до предъявления документа.

При этом наличие документов о вакцинации касается совершеннолетних лиц, а результаты тестирования и справки о выздоровлении - лиц от 7 лет и старше.

Теги: #допуск #covid_19 #рада
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