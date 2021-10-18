В КС поступило конституционное представление Верховного суда о назначении членов ВСП

В Конституционный суд Украины 13 октября поступило конституционное представление Верховного суда о назначении членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Как сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, представление касается соответствия Конституции Украины положений абзаца 13 пункта 23-1 раздела III "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016г. №1798-VIII, абзацев 1, 6, 11 пункта 4 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия "от 14 июля 2021 года № 1635-ІХ.

С текстом конституционного представления можно ознакомиться на сайте Суда в рубрике "На рассмотрении суда".

Как сообщалось, решение о направлении обращения в КС судьи Верховного суда приняли на пленуме 8 октября. "За" проголосовали 129 судей, "против" – 15.

Выступая на пленуме с агрументацией обращения в КС, глава ВС Валентина Данишевская отметила, что реализацию судебной реформы необходимо "обезопасить от нарушений Конституции".

Народный депутат, представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря пояснила в телеграм-канале, что пленум Верховного суда принял решение обратиться в Конституционный суд Украины с конституционным представлением о конституционности отдельных положений закона Украины от 14.07. 2021 № 1635- ІХ в части реформы Высшего совета правосудия.

"Положениями предусматривается создание Этического совета по проверке доброчестности членов Высшего совета правосудия", - написала Совгиря.

В свою очередь экс-народный депутат Сергей Лещенко написал в телеграм-канале, что "Верховный суд обратился в Конституционный суд о "неконституционности" судебной реформы Владимира Зеленского, чем открыл путь к ее уничтожению".