"Красный" уровень эпидопасности установлен в пяти областях, вскоре "красная" зона может расшириться – Кузин
"Красный" уровень эпидопасности установлен в пяти областях Украины, в ближайшее время "красная" зона может расшириться.
Как сообщил на пресс-конференции в Киеве в понедельник главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, комиссия ТЭБ и ЧС на заседании на выходных приняла решение установить "красный" уровень в Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Запорожской областях.
"В ближайшее время "красный" уровень могут установить также в других областях", - сказал Кузин.
Он подчеркнул, что "это, в частности, произошло из-за легкомысленного отношения к вакцинации и это не оставило никакого иного выхода, чем усилить карантин".