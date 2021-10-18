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10:16 18.10.2021

"Красный" уровень эпидопасности установлен в пяти областях, вскоре "красная" зона может расшириться – Кузин

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"Красный" уровень эпидопасности установлен в пяти областях, вскоре "красная" зона может расшириться – Кузин

"Красный" уровень эпидопасности установлен в пяти областях Украины, в ближайшее время "красная" зона может расшириться.

Как сообщил на пресс-конференции в Киеве в понедельник главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, комиссия ТЭБ и ЧС на заседании на выходных приняла решение установить "красный" уровень в Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Запорожской областях.

"В ближайшее время "красный" уровень могут установить также в других областях", - сказал Кузин.

Он подчеркнул, что "это, в частности, произошло из-за легкомысленного отношения к вакцинации и это не оставило никакого иного выхода, чем усилить карантин".

Теги: #красная_зона #кузин
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