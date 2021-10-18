В Украине за сутки зафиксировано 9 524 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 3 421 человек, 177 умерло

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 9 524 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 3 421 человек, 177 умерло. За сутки вакцинировано свыше 55 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 17 октября 2021 в Украине: зафиксировано 9 524 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 790, медработников - 122) 55 897 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 33 680 человек полностью иммунизированы – 22 217 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 3 127 человек; летальных случаев - 177; выздоровели – 3 421 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19, 13 октября 2021 сообщалось о 16 309 новых инфицированных, 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 октября зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, 10 октября сообщалось о 11 344 новых инфицированных.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 644 694 человек, выздоровели 2 329 418 человек, летальных случаев - 60 810.

С начала прививочной кампании привито 7 956 095 человек, из них получили одну дозу – 7 956 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 490 162 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 446 255 прививок.