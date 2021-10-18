СММ ОБСЕ продолжает работу на Луганщине - телеканал

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает свою деятельность на неподконтрольной украинской власти части Луганской области, несмотря на прекращение работы в оккупированном Донецке, передает телеканал "Дом" со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"В связи с протестом напротив отеля, где в неподконтрольных правительству Донецке проживают члены Миссии, СММ не имеет возможности отправить с него никакого патруля для выполнения порученных ей задач. Патрулирование в неподконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату Миссии", - отметили в пресс служба ОБСЕ.

Отмечается, что в организации призвали стороны устранить любые препятствия свободе передвижения наблюдателей. А также напомнили, что СММ ОБСЕ в Украине, действующей в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, поручено устанавливать факты и информировать о них.

"Миссия не оказывает оценок, одновременно все соответствующие наблюдения включаются в отчеты СММ, доступных широкой общественности на вебсайте ОБСЕ", - резюмировали в пресс служба.