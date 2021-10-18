События

02:12 18.10.2021

СММ ОБСЕ продолжает работу на Луганщине - телеканал

1 мин читать

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает свою деятельность на неподконтрольной украинской власти части Луганской области, несмотря на прекращение работы в оккупированном Донецке, передает телеканал "Дом" со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"В связи с протестом напротив отеля, где в неподконтрольных правительству Донецке проживают члены Миссии, СММ не имеет возможности отправить с него никакого патруля для выполнения порученных ей задач. Патрулирование в неподконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату Миссии", - отметили в пресс служба ОБСЕ.

Отмечается, что в организации призвали стороны устранить любые препятствия свободе передвижения наблюдателей. А также напомнили, что СММ ОБСЕ в Украине, действующей в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, поручено устанавливать факты и информировать о них.

"Миссия не оказывает оценок, одновременно все соответствующие наблюдения включаются в отчеты СММ, доступных широкой общественности на вебсайте ОБСЕ", - резюмировали в пресс служба.

Теги: #смм #работа #обсе #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:02 17.10.2021
Стефанчук прогнозирует, что профильный комитет может через две недели подготовить законопроект о столице к рассмотрению во втором чтении

Стефанчук прогнозирует, что профильный комитет может через две недели подготовить законопроект о столице к рассмотрению во втором чтении

21:02 17.10.2021
Стефанчук прогнозирует, что профильный комитет может через две недели подготовить законопроект о столице к рассмотрению во втором чтении

Стефанчук прогнозирует, что профильный комитет может через две недели подготовить законопроект о столице к рассмотрению во втором чтении

20:59 17.10.2021
Фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник планирует рассмотреть вопрос о кадровых ротациях в Кабмине - Стефанчук

Фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник планирует рассмотреть вопрос о кадровых ротациях в Кабмине - Стефанчук

20:44 17.10.2021
Украина отправит на рассмотрение Венецианской комиссии проект закона о деолигархизации,  который будет подписан президентом

Украина отправит на рассмотрение Венецианской комиссии проект закона о деолигархизации,  который будет подписан президентом

20:30 17.10.2021
Это было для меня как дежавю - Зеленский о расследовании Pandora Papers об оффшорах

Это было для меня как дежавю - Зеленский о расследовании Pandora Papers об оффшорах

20:26 17.10.2021
Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября

Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября

20:16 17.10.2021
Зеленский: Если бы РФ подтвердила, что у Медведчука есть российское гражданство, мы бы рассмотрели возможности его обмена на действительных граждан Украины

Зеленский: Если бы РФ подтвердила, что у Медведчука есть российское гражданство, мы бы рассмотрели возможности его обмена на действительных граждан Украины

20:00 17.10.2021
"Слуга народа" обсудит на заседании фракции 18 октября проект госбюджет-2022

"Слуга народа" обсудит на заседании фракции 18 октября проект госбюджет-2022

19:49 17.10.2021
Зеленский: На сегодня для украинских потребителей запасов газа достаточно

Зеленский: На сегодня для украинских потребителей запасов газа достаточно

19:30 17.10.2021
Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября

Врач Саакашвили заявил об ухудшении состояния его здоровья, но пока не видит необходимости в срочных мерах

На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода неизвестные подожгли серу

В Украине за сутки зафиксировано 11288 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 3541 человек, 219 умерли

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Совет ЕС обсудит усиление программы "Восточное партнерство" и сотрудничества со странами Персидского залива

Явка на местных выборах в Эстонии составила 54,8%

Европа переключилась на отбор запасов из хранилищ - официально начался зимний сезон

Билла Клинтона выписали из больницы в США

В Польше за сутки предотвратили более 500 попыток незаконного перехода мигрантами границы с Беларусью

Глава Пентагона посетит Тбилиси и Киев с призывом проводить реформы, необходимые для членства в НАТО

В санкционный список СНБО ошибочно никого не вносили - Ярослав Тракало

Врач Саакашвили заявил об ухудшении состояния его здоровья, но пока не видит необходимости в срочных мерах

Из-за "минирования" ТЦ в Харькове эвакуировали 465 человек

Турция может получить от США самолеты F-16 в качестве компенсации инвестиций в проект F-35 - Эрдоган

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА