Стефанчук прогнозирует, что профильный комитет может через две недели подготовить законопроект о столице к рассмотрению во втором чтении

Профильный комитет Верховной Рады может через две недели подготовить законопроект №2143-3 о столице к рассмотрению во втором чтении, считает председатель парламента Руслан Стефанчук.

"Закон о столице был проголосован в первом чтении и сейчас находится в комитете. Насколько я знаю, возможно, неделя-две и он будет подготовлен комитетом ко второму чтению и, возможно, будет вынесен в зал", - сказал спикер в эфире телеканала "Интер" в воскресенье.