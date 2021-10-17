"Слуга народа" обсудит на заседании фракции 18 октября проект госбюджет-2022

Фракция "Слуга народа" обсудит на заседании в понедельник проект государственного бюджета на 2022, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"В понедельник, 18 октября, в 19:00 состоится заседание фракции "Слуг народа". Среди вопросов повестки дня - обсуждение проекта государственного бюджета на 2022", - написала Палийчук в своем телеграм-канале в воскресенье днем.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада планирует в ближайшую среду, 20 октября, рассмотреть в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.